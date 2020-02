El próximo 25 de febrero el humorista Ernesto Belloni se presentará sobre el escenario de la Quinta Vergara, para la edición 2020 del Festival de Viña del Mar.

Pero el humorista no ha estado exento de polémicas, ya que hace algunas semanas hizo noticia tras ser pifiado en el Festival de Iquique.

Sobre este tema hablaron las animadoras Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido en el capítulo estreno del programa “Las Indomables” de radio Agricultura, espacio en el que desmenuzaron los temas más importantes del Festival de Viña del Mar 2020, y también de años anteriores.

En este sentido, las locutoras radiales se refirieron al singular humor de Belloni, quien interpreta a “Che Copete” y manifestaron que su rutina ya no era para los tiempos de ahora.

“Yo vi la poca rutina que hizo y era mala, perdón. Yo adoro a Ernesto Belloni, buena onda., exquisito, pero cómo no tienes la autocrítica o un equipo que te diga ‘sabí qué compadre, por ahí no va’. ¡Es muy fome!“, declaró Catalina Pulido.

Tras esto, su compañera Patricia Maldonado indicó que “hay humor que es chiquillas para un teatro cerrado, generalmente Belloni, como Daniel Vilches son de revista, ya ese humor quedó en el pasado, es exclusivamente para lugares como carpas, como teatros chicos, y van a tener todo el éxito porque se lo merecen”.

A esto agregó: “Pero en un campo abierto como el Festival de Iquique y como el Festival de Viña del Mar, estos humoristas requieren de un equipo arriba que los bandejeen, porque solos no son humoristas”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que “no estoy hablando de la calidad profesional, yo no estoy diciendo de que Belloni sea malo, ni que Daniel Vilches lo sea, al contrario, tengo un gran respeto por Daniel Vilches, pero no lo veo en la Quinta Vergara solo, no veo a Ernesto Belloni solo en la Quinta Vergara, ni menos con el señor que llevó ese día, que era un humor del año 30”, declaró Patricia.

Posteriormente, Catalina Pulido puntualizó en un tema sensible que tocó Belloni, y que podría haber sido el motivo de las pifias que recibió: “Otra cosa… ¿sabes el error que cometió? que se burló del lenguaje de señas y eso hoy en día está prohibido“.

Finalmente Claudia Schmidt indicó: “¿Pero ustedes creen que no pasa en la gran mayoría de la sociedad? Esto es puro chamullo de las comunicaciones, me parece súper bueno cambiar el foco y lograr cosas que son muchos más potentes, pero en el día a día ¿qué estamos viendo? vemos siempre lo mismo, el garabato, la grosería, la violencia, todo existe, no va a dejar de existir en el mundo nunca, entonces entiendo la función de los medios de comunicación hoy día, pero básicamente es darse vuelta la chaqueta nuevamente”, declaró finalmente.