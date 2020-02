Este lunes 24 de febrero se emitió el cuarto programa de “Las Indomables” de radio Agricultura, donde Patricia Maldonado, Catalina Pulido y Claudia Schmidt abordaron los dichos de Ernesto Belloni, quien hizo un “desesperado” llamado por redes sociales durante la jornada de ayer.

El humorista compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se refiere a las críticas que ha recibido por parte de programas de farándula, las cuales lo han afectado a él y también a su familia.

“Quiero mandar un mensaje de paz a todos esos programas de televisión y radio que están destruyendo a la gente, destruyendo a los artistas, destruyéndose entre ellos mismos”, fue parte de lo que expresó en el registro.

Respuesta de “Las Indomables”

Debido a las palabras de Belloni, las “Las Indomables” rápidamente respondieron al humorista y hasta lo llamaron “cínico“.

Cabe recordar que el pasado 19 de febrero la animadora Patricia Maldonado dijo en el programa radial que el humor de Belloni no era para un escenario como el de la Quinta Vergara, sino que era para lugares como “carpas, como teatros chicos”.

Tras esto, en una nueva emisión de “Las Indomables”, la animadora Claudia Schmidt se lanzó con todo contra Ernesto.

Según Claudia, “Belloni la agarró con todos, porque la verdad lo vi bastante alterado, llamando a la paz pero con un misil en la mano“, comenzó expresando.

A esto agregó que “yo le voy a decir una cosa señor Belloni, y con el cariño que le tengo, ¡déjese de ser tan cínico! déjese de estar diciendo que nosotros, las personas que comentamos las cagadas, los errores, las embarradas de otros, somos los culpables. Yo no soy culpable de que su humor sea añejo, yo no soy culpable de que usted sea un humorista que no se ha actualizado”, siguió comentando sumamente ofuscada.

“Nosotros no somos culpables que usted no se haya renovado y que hoy en día todo el país se esté riendo de usted, no por su humor, sino por el descaro que ha tenido de decir que tratemos de no hacer daño a la familia”, declaró la rubia.

Tras esto, Claudia expresó que “el señor Belloni dice que nosotros somos culpables y rompemos a las familias con nuestros comentarios. No señor Belloni, acá los únicos que dañan a sus familias son los que actúan de esa manera”.

“Pero Belloni después de que denigró supuestamente a tanta mujer en ‘Morandé con compañía’, donde trabajé 9 años, donde vi todas las cosas y ahora viene a pedir misericordia. ¡Señor Belloni, déjese de huevi…! sabe qué… es que cuando vi ese video lo encontré tan descarado”, dijo finalmente Schmidt, visiblemente molesta.

VE EL CAPÍTULO COMPLETO ACÁ: