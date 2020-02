Aníbal Pachano ha ido ganando gran popularidad en Chile, tras ser elegido como jurado del Festival de Viña del Mar 2020 y también en el nuevo programa estelar de Canal 13 “Bailando por un sueño”.

No obstante, el argentino está en medio de una polémica, luego de que fuera increpado por algunos usuarios de redes sociales, quienes aludieron a un posible “favoritismo” de Pachano por el concursante chileno Vicente Cifuentes en la competencia internacional.

Cabe recordar que el joven interpretó su tema “Chillán”, pasado a la final de este certamen. En orden de puntajes se encuentra Chile con 6.2, Ecuador con 5.7 y por último Argentina con 5.3.

Fue en este contexto que el destacado coreógrafo fue criticado por diversos usuarios, quienes declararon que el participante de Ecuador era mucho mejor.

“¿Qué clase de jurado eres? Ecuador estuvo mucho mejor que el chileno y una vez mas lo perjudican”, “Ya le pagaron para que gane el representante de Chile, ¿verdad? A él le das puntuación perfecta que desde la primera nota desafinó y al ecuatoriano le das un 4 cuando su presentación estuvo 1000 veces mejor? Really?“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Tras esto, el argentino no dudó en contestar de manera categórica: “Es mí decisión. No la tuya no te parece mí amor?”, dijo al primer comentario.

Mientras que al segundo respondió que “Y vos sabés de Música?”, dijo.

Revisa la publicación acá: