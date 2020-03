View this post on Instagram

Esta fotografía para mi tiene mucho valor. Corresponde al día q nos casamos con @marcelavacarezza_ e iniciábamos nuestra vida como familia. Y ahí estaba mi bella madre, con quien tenemos el privilegio de vivir en nuestra casa desde el día que murió mi padre hace casi 18 años. Ha sido una preciosa historia!!! Les comparto esta foto porque hoy la mayor preocupación debe ser justamente nuestros padres, los abuelos, y todas aquellas personas que por su edad o condición de salud podrían verse disminuidos frente al #coronavirus. Por eso les pido que me ayuden a cuidar a mi mamá y yo me comprometo a cuidar a su madre. Ese es mi acuerdo, cumplámoslo por favor 🙏🏻