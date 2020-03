“MasterChef Celebrity”: Fernanda Fuentes no pudo contener las lágrimas de emoción ante plato de Botota Fox

En una nueva emisión del programa “MasterChef Celebrity” de Canal 13 se vivió un inesperado momento protagonizado por Leo Caprile. El animador se presentó como voluntario para retirarse del espacio, para así poder salvar a sus otros compañeros que podían ser eliminados.

Sin embargo, este no fue el único emotivo momento que se vivió, puesto que la participante Botota Fox conmocionó a uno de los jueces con su preparación.

En el desafío de la noche, los aspirantes debían preparar cochayuyo, lo que entusiasmó a la transformista ya que aseguró que ella lo hacía constantemente con su familia.

Botota preparó un estofado de cochayuyo acompañado de arroz blanco, lo que desató aplausos y elogios en los jueces.

Incluso, la chef Fernanda Fuentes se mostró sumamente emocionada. Según comentó la profesional, este plato le trajo un bello recuerdo de su infancia: “Hay veces que platos tan sencillos emocionan, porque me acaba de recordar cuando tenía 10 años y mi mamá me hacía un guiso así. Me voy a poner a llorar, gracias“, expresó.

Ante esta situación, Botota señaló que “es rico transmitir eso, cuando lo probé igual me acordé de mi abuela, de los veranos. Haber llegado al corazón de la chef Fernanda, que es la más dura creo yo de los tres, me tiene feliz”.

Tras esto, el plato de la transformista se constituyó como el mejor de la noche.