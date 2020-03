“La alopecia no justifica la obesidad”: Nicole Pérez responde a “duro” comentario que recibió su hija

Un duro comentario fue el que recibió la hija de la exchica “Mekano” Nicole Pérez por redes sociales, el que fue respondido por la madre de manera categórica.

Isidora, la hija mayor de la recordada “Doctora Cahuín” recibió un cruel mensaje a través de su cuenta de Instagram, por parte de un usuario quien aludió al aspecto físico de la joven.

“La alopecia no justifica la obesidad. Por tu condición, estar delgada y comer saludable influyen directamente en tu estado de ánimo“, le dijeron a la hija de Pérez.

Cabe recordar que la joven sufre de alopecia, una condición de salud que tiene como consecuencia la pérdida de cabello. Es por este motivo que Isidora decidió ser un ejemplo a seguir y decidió raparse la cabeza, causando elogios en los usuarios de redes sociales.

Respuesta de Nicole

Ante esto, la exintegrante de “Mekano” decidió compartir este crudo mensaje a través de su cuenta de Instagram, el que respondió de manera categórica.

“¿Qué opinan de esto? ¿Qué sabes sobre mi hija? ¿El sobrepeso solo es por no comer saludable? Es en este momento cuando siento un fuego que sube desde mi guata y me sale por la nariz, ganas de muchas cosas, pero no, de mi boca no saldrá nada malo, pero… ¿alguien me explica este comentario?”, declaró.

