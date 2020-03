Camila Gallardo critica a Bad Bunny por nuevo éxito “Yo perreo sola”: Esta es la razón

Pero fue la misma Nesi quien habló al respecto. En entrevista con El Vocero de Puerto Rico, la cantante relató cómo llegó a ser escogida para interpretar el coro de la canción. “Todo pasó a través del acercamiento de terceras personas, él parece que le había gustado mis freestyle y por eso parece que se acercó a mí”, señaló.

Además, relató que las voces la grabaron en un hotel donde también estaba Bad Bunny. “Yo no sabía lo que me esperaba, cuando escuché el tema pues la verdad es que me gustó mucho”, dijo.

En la misma conversación, afirmó que “él (Bad Bunny) compuso la letra (…) él lo único que quería era mi voz”.

¿Razones de “exclusividad”?

Otra de las teorías que surgen ante esta ausencia es que, días después de la grabación, la cantante firmó contrato con Hear This Music, antigua casa discográfica del “conejo malo” donde no salió en muy buenos términos.

A fines del 2018, el autor de Callaíta rompió lazos con la disquera de propiedad de Mambo Kings y DJ Luian, a quienes acusó de que “nunca quisieron que yo sacase un álbum, nunca me permitieron, nunca me dieron el apoyo, siempre me lo negaban”.

Ante esta enemistad entre Benito y Luian, la razón se podría deber a una clausula de exclusividad que tiene el sello con la freestyler. Sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados.