Rodrigo Sepúlveda celebró el cumpleaños de su madre a distancia: compartió desgarrador mensaje

Feliz cumpleaños madre querida ! Que ganas de poder abrazarte. Que dura es la distancia. Es el muro que nos pone la cuarentena. Pero hay que aceptarla y respetarla. Ya saldrá el sol y cambiará el mundo. Cumplí con llevarte la torta el jueves (en nombre de todos) y se que no te aguantaste de darle un mordisco, pero eres así, dulce como la torta. Tu familia y tus amigos que te adoran te mandamos un abrazo virtual tan fuerte que nunca lo olvidarás ❤️❤️❤️ Te queremos con el alma. El que parece al fondo es mi padre, su inseparable compañero. #Sepu