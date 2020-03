“¿’Sabí’ lo que significa?”: Gino Costa reveló vergonzosa experiencia de juventud y que le costó una relación

Este sábado se emitió el cuarto capítulo de “Cocina Fusión” de Televisión Nacional de Chile (TVN) que contó con la participación de Savka Pollak, Carolina Gutiérrez, Felipe Vidal, Pamela Leiva, Willy Sabor y Gino Costa, este último protagonista de una divertida, pero lamentable anécdota.

En el espacio conducido por Karen Doggenweiler hay una sección donde los invitados responden algunas preguntas, y bajo esa dinámica, debieron revelar cuál era la mentira más grande que habían dicho alguna vez.

El periodista del matinal “Buenos Días a Todos” narró la ocasión en la cual buscó conquistar a una joven en una fiesta de verano. Sin embargo, la estrategia utilizada por él fue clave para sus planes: decidió cambiarse el apellido a Copec, en alusión a los servicentros, y decírselo a la muchacha.

Costa siguió con su historia y detalló la forma en que su plan terminó en la basura. ¿De qué manera? “Mientras bailábamos, yo la noté más distante y de repente me para en seco y me dice “¿sabís qué? Lo tenís todo, eres divertido, enganchamos bien, me gustó cómo bailaste pero ¿tú sabís lo que significa Copec?“, y le decía que era el apellido de mi familia…”, sostuvo entre risas.

Sin embargo, la aludida lo paró en secó y se retiró del lugar. “Me dice “imbécil e ignorante, por lo demás, Copec es una sigla, significa Corporación de Petróleos de Chile. Si tú creís que vas a sorprender a las minas de esa manera, estás tremendamente equivocado así que ándate”. ¡Y la perdí!”, cerró el profesional.

Como lección Costa confesó que nunca más se “cambió” el apellido.