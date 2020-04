La razón por la que Macarena Tondreau sorprendió a sus fanáticos en medio del período de cuarentena

View this post on Instagram

Dedicada a todos los padres y abuelos que hoy están solos. Pronto podremos abrazarnos nuevamente. Ayer tomé mi guitarra después de 11 años para entregarles esta canción, no sé si salió perfecta, lo que si sé, es que es con todo el corazón. Los quiero mucho #cuidemonos #miqueridoviejo #quedateencasa