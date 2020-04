"¿Quién sabe más...?": el tenso momento entre imitador de Bon Jovi y Cristián Riquelme en "Yo Soy"

Chilevisión emitió otro episodio de “Yo Soy”, programa conducido por Millaray Viera y Jean Philippe Cretton que busca a los mejores imitadores o dobles de los cantantes más populares de la historia de la música.

En el capítulo reciente apareció “Jon Bon Jovi”, quien con la interpretación del clásico “Livin on a prayer“, cautivó al jurado compuesto por Cristián Riquelme, Myriam Hernández y Antonio Vodanovic tanto por su parecido físico como la calidad vocal.

Sin embargo, esto último generó dudas en el actor, quien le preguntó al participante por qué no cantó la estrofa del coro de la canción. “Porque Jon Bon Jovi no lo hace nunca en vivo, siempre lo hacen los coristas. Sólo hay un par de actuaciones en donde lo hace “, respondió el imitador, lo que causó la réplica de Riquelme: “No, ahora último no lo hace”, dijo.

El doble del norteamericano siguió con el debate y lanzó una desafiante frase. “¿A ver, quién sabe más de Bon Jovi aquí? Creéme, Cristian. En el disco lo canta él, no es una cosa de que no pueda cantarlo, pero en vivo, por una cosa de desgaste no lo hace, porque son conciertos de tres horas y media”, argumentó.

“¿Pero tú lo puedes cantar? Porque Jon Bon Jovi cantaba esta parte cuando era más joven?”, afirmó Riquelme, quien lo invitó a que entonara dicha estrofa a capela, cuestión que el postulante hizo.

