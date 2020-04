Guionista de “Verdades Ocultas” confirmó que dio positivo al test de coronavirus

El destacado guionista chileno Sebastián Arrau, quien se desempeña en la teleserie “Verdades Ocultas”, confesó a través de sus redes sociales que dio positivo al test por coronavirus.

Arrau -quien actualmente reside en Miami- aseguró que “después de dos semanas de hacerme el test de coronavirus, hoy recién me dieron los resultados. Salió positivo. Pero, ¿de qué sirve cuando han pasado 14 días?”, consultó el guionista a sus seguidores de Twitter.

Asimismo, advirtió: “Manténganse en la casa para cuidar a quienes sí pueden morir. Y aunque es una pequeña pesadilla, se pasa y muchos más lo tendrán. Ahora que estoy bien, valoro la salud y la vida”.

Posteriormente, en conversación con La Tercera, el guionista de “Verdades Ocultas” indicó que no tiene claro si se contagió en España o en Nueva York.

“En Miami empecé con escalofríos, me tomé la temperatura y tenía 38. Y dije ‘me tinca que es’“, afirmó. Tras esto, decidió dirigirse hasta un centro asistencia, donde le tomaron el examen, aunque afirmó que se lo tomaron “solo porque tenía síntomas y había viajado, si no, no me lo hacen”.

Según Sebastián, “Estados Unidos es un desastre y se está viendo en el resultado de los contagios, cómo pasó rápidamente a ser el número uno. Pueden decir que acá hay mucha gente, pero no han hecho absolutamente nada”.