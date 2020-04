Hugo Valencia reveló “insólito” pedido que le habrían hecho desde TVN al momento de su desvinculación

A través de una transmisión en vivo en Instagram, el periodista Hugo Valencia se sinceró con Chiqui Aguayo tras su desvinculación del matinal “Buenos días a todos” de Televisión Nacional.

Según detalló el comunicador, cuando le anunciaron su salida de espacio matutino de TVN, también le cobraron un traje de 30 mil pesos.

“En enero hice el Festival de Olmué, en febrero (el Festival de) Viña, que nos fue la raja, nos fue súper bien en sintonía. Yo dije ‘voy pero como cañón…”, comenzó relatando Valencia.

A esto añadió que “los días del Festival salía todos los días en el diario. Y en marzo: coronavirus, pá la casa”, aseguró.

Posteriormente, indicó que desde el canal estatal “me pidieron que devolviera la ropa que había sacado para el Festival de Olmué. Hueona, te lo juro”.

“Para el Festival, la gente no sabe, dos días antes de irnos me dijeron ‘tienes que ir a comprarte ropa’. Y yo partí solo al mall a comprar a Falabella. Ahí me compré la ropa para el Festival de Olmué y ahorré una cantidad de plata heavy”, contó.

Pero hubo “uno de los trajes lo tenía acá en la casa todavía, porque no lo había llevado, y me escribieron la semana pasada: ‘Oye, cuando vengas a buscar tu finiquito tienes que devolver el traje’. Un traje de 30 lucas me lo estaban cobrando. Treinta lucas”, señaló Hugo a su colega.

Por su parte, Aguayo también aseguró que desde el canal le solicitaron devolver algunas prendas: “Primero me llamaron para decirme que estaba listo el vale vista (ríe) y después para decirme que si tenía ropa”.

“Y yo no tengo ropa, nunca me prestaron ropa. Me vestía como las hue… qué me van a prestar ropa”, dijo la animadora.