¡Son iguales! Lelo publicó una fotografía y usuarios en redes sociales reconocieron su parecido

El pasado domingo, el ex chico “Yingo” Erik Manosalva, más conocido como “Lelo”, subió una fotografía junto a su madre en su Instagram, en el que tiene más de 18 mil seguidores. El ex participante del programa juvenil fue alabado por sus fans por el parentesco que tiene con su progenitoria.

Feliz día a la mujer que me dio la vida, a la que me aguanta todo y la que siempre me quiere ver feliz. Feliz día para ti, mamá. No hace falta decirte que eres la mejor mamá del mundo porque ya lo sabes. No hace falta tenerte el mejor regalo del mundo, porque sabes que siempre te regalo cosas jajaja, y siento que lo más importante en este día es que estés bien y cuidándote para poder abrazarte cuando todo esto termine”, fue lo que publicó.

Esto ocurrió el pasado domingo, cuando en medio de la Día de la Madre, publicó esta imagen con su joven madre. Celine. “Qué estupenda tu mamá”, “realmente hermosa, “parecen hermanos”, fueron alguno de los comentarios que llegaron.

¿Se parecen?