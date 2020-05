Alberto Plaza: “En Chile recibo mucha admiración por mi opinión política”

Alberto Plaza ha tomado un rol opinante en redes sociales, pero no ha dejado de lado la música y acaba de estrenar la canción “Como la luna llena vas”.

Tal sencillo, le dio paso para hablar con La Cuarta, quienes le comentaron que en el extranjero “arrasa”. Pero según el cantante, ese dato es impreciso. “En Chile recibo mucha admiración por mi opinión política, he tenido mucha gente que me apoya, me escribe en redes sociales, me difunde y mis videos son muy vistos”, dijo.

“He recibido mucha admiración y aprobación por el papel que estoy jugando en medio de una necesidad de contrapesar tanta demencia que se ve”, recalcó.

Consultado por su visión sobre la libertad de expresión, el cantante “los limites están puestos en las leyes. Uno no puede silenciar a nadie porque sí, porque se le antoja. La libertad de expresión atraviesa por permitir que la gente se exprese y luego tiene que hacerse responsable por las consecuencias que dice”.

Por último dijo que el mejor liderazgo para salir de los problemas, es la figura de José Antonio Kast. “Chile está muy complicado y yo lo veo a él como el más capacitado”, señaló.