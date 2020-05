“No me arrepiento”: Jordi Castell habló sobre acusación en su contra de maltrato a señora

Jordi Castell habló de la polémica que protagonizó tras ser acusado de golpear a una mujer de la tercera edad. El fotógrafo recordó el comentado momento en el programa “Abrazo en Línea” de Canal 13.

“No me arrepiento de la razón por la que ocurrió todo, que fue básicamente porque ella me gritó ‘degenerado’, yo salí a defenderme“, dijo Jordi en conversación con el animador Francisco Saavedra.

“La señora venía haca rato provocándonos, tocándonos la bocina, fue un escándalo súper fome. Me bajé del auto a pedirle que parara, cuando ve que soy yo, adelanta y ahí es cuando me grita ‘maraco degenerado’. Juan Pablo me estaba agarrando, pero me bajé y empecé a pegarlas patadas y combos al auto“, explicó el fotógrafo.

Es necesario destacar que Jordi reconoció que debió pensar antes de actuar porque es una figura pública y el incidente sería posteriormente expuesto en televisión: “Quedé yo como el maltratador, el golpeador, y yo sé que la televisión exagera, tergiversa, infla”, señaló.

“Fue mi día de furia”, manifestó Castell para cerrar el tema.