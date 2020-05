“Era el único que sabía”: Yuri reveló inédita historia con Luis Miguel ocurrida en la década del ’80

La cantante mexicana Yuri conversó con el programa “Con amigos en casa” de TV+ y reveló una antigua anécdota con Luis Miguel ocurrida en la década del ’80.

La intérprete de “La maldita primavera” narró la vez en la cual su colega la ayudó a escapar de casa debido a la tormentosa relación que tenía con sus padres. “Ese día yo me escapaba con Fernando, mi primer esposo, con 21 años. Fue una noche muy emocionante de cantar con él (Luis Miguel). Era el único que sabía que después de cantar me iba a escapar de mi casa. Él me ofreció un departamento que ellos tenían en Polanco, pero yo ya tenía planeado todo”, sostuvo.

“Mi relación con mi mamá no era muy buena y esa noche fue muy dolorosa, les dije que iba al baño y nunca regresé. Fue un tiempo muy difícil para toda mi familia, complementó la artista, quien detalló su cercanía con el “Sol de México”.

“Luis Miguel fue mi amigo durante mucho tiempo. Éramos grandes amigos, entrañables, siempre tuvimos una relación muy bonita“, dijo.

Además, en el espacio que es conducido por Angélica Castro y Cristián de la Fuente, Yuri reveló lo que siente cada vez que visita la Quinta Vergara de Viña del Mar. “En 1984 fue mi primera intervención de Viña, yo tenía 19 añitos, estaba yo cabra chica. Es muy imponente, es un nervio que si tú no controlas, te come. Cada vez que voy a Viña hace mucho frío, yo sufro mucho. Mi voz es mucho mejor cuando estoy en tierra caliente”, sentenció.