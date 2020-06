Monserrat Álvarez regresó al matinal: Narró cómo vivió la cuarentena tras dar positivo a Covid-19

Durante la jornada de hoy se presenció el regreso de Monserrat Álvarez al matinal de Chilevisión “Contigo en la Mañana“, tras ausentarse al espacio por dar positivo al Covid-19.

Quien le hará compañía durante esta semana es Jean-Philippe Cretton, a quien le develó una serie de anécdotas que ocurrieron en su hogar durante la cuarentena que realizó.

“Me van a hacer llorar“, fueron parte de sus primeras palabras tras ser presentada por Cretton, detallando que fue parte de los pocos pacientes que se registran como asintomáticos.

“La verdad me sentí bastante bien. Hubo un par de días que sentí básicamente cansancio y un poco de dificultad respiratorio, pero muy leve”, sostuvo Álvarez.

En esta misma línea Monserrat narró que hizo una especie de campamento en su casa. “En mi baño tenía mi lavaplatos y cuando se me juntaba mucho, lavaba todo con cloro, lo dejaba afuera de mi pieza y mis hijos se lo llevaban”, expresó.

Luego precisó: “En ese ‘campamento’ tenía pequeños víveres básicos, su buen tostador de pan y hervidor eléctrico, así que había cierta autonomía en el aislamiento”.

En la misma línea expresó cómo sus hijos le decían que se calmara, por el miedo que sentía tras contraer el Covid-19.

“Mi hijo me decía que tenía que tomar mucha vitamina C, dejar el azúcar y cualquier cosa que no sea sana para que tu cuerpo esté peleando contra el virus. Lo único que no me resultó fue dejar el azúcar“, reveló.

Por otro lado su hija la invitó a hacer yoga, actividad que realizó los primeros días, pero que luego la cansó. Álvarez explicó que no sabía si su cansancio se debía a la enfermedad, o era cansancio acumulado. “Yo no sé si era porque estaba encerrada, pero hace mucho tiempo no dormía tanto“, narró.