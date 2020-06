Una sensual Yamna Lobos cumplió sus 39 semanas de embarazo

Con 39 semanas de embarazo, la bailarina chilena Yamna Lobos cautivó a sus seguidores de Instagram con sensuales imágenes, a poco tiempo de dar a luz a su primer hijo.

“¿Cómo están las mamitas en espera y la nuevas mamis? Yo tratando de controlar mi ansiedad jajaja.. No se por qué pero tengo mas energía que nunca y ganas de hacer cosas. Todo lo que no hice durante 8 – 9 meses lo he hecho en una semana. ¿Será normal??“, escribió junto a la publicación.

Además, indicó que fue su pololo Rodrigo Ramírez quien tomó las postales, que en poco tiempo alcanzaron los más de 9 mil “likes” en Instagram.

Revisa acá la publicación: