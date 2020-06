“No tengan hijos”: A Pamela Díaz se le acabó la paciencia en cuarentena

La animadora de CHV Pamela Díaz está realizando su cuarentena con su hija Pascuala y, tal como mostró ahora en un video, la paciencia en la convivencia a veces tiene sus límites.

“Los que tenemos hijos me entenderán. Ya a esta hora no hay paciencia ( no tengan hijos ) jajajaja “, escribió la modelo en un video donde se ve a Pascuala muy animada e histriónica a altas horas de la noche, lo que fue comprendido por los seguidores de la “Fiera”.

“Yo entrego el mismo consejo, no tengan hijos jajajaja ( tengo una niña de 3años)”, “Siendo las 22:45 mi hija quiere jugar a las muñecas… a que hora se duermee!!!!!!”, “Jjajajaj el medio consejo jajaj yo tengo 3 “, “Jajja mi hija es igual de loca “, “Tomó alguna bebida Coca…o mucho chocolate”, fueron algunos de los comentarios.

Revisa el video: