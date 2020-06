“Acá me muero”: Jorge Zabaleta relata angustiante experiencia en vacaciones

En la última edición del programa de Instagram Live “Socios”, el actor nacional Jorge Zabaleta compartió una traumática experiencia.

El ex rostro de TVN y Canal 13, relató a Francisco Saavedra una situación que vivió mientras estaba de vacaciones en Tailandia. Zabaleta fue a bucear con dos personas más: un ciudadano estadounidense y un guía turístico que lo invitó a la aventura.

“Encontramos una caverna debajo del agua y esa caverna conectaba con una especie de isla. Entrabas por dentro de la isla y podías recorrerla por dentro, caminando. Algo espectacular”, comentó el actor.

“De repente en una parte de la caverna se cae una roca, una roca cortada. Y teníamos que desarmar el equipo, sacarnos el equipo y pasarlo. Después pasar nosotros, ponernos el equipo y seguir”, agregó. Consiguieron llegar, pero al regreso uno de sus compañeros comenzó a desesperarse.

https://www.instagram.com/tv/CBj6ZLzg4Tw/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

“Si lo dejábamos al otro lado, el hueón se moría (…) Estuvo ene rato. De repente miro el manómetro de aire del gringo y le quedaban 200 libras de aire, que son como cinco minutos. Yo miré la mía y quedaban 500, era muy poco“, añadió Zabaleta.

“No veía nada y quedé botado. Solo sabía que me quedaba menos de 500 libras de aire” comentó y luego señaló que comenzó a descender hasta el fondo del mar. “Te juro que nunca había pasado más terror en la vida. Yo dije ‘aquí cagué’. Aquí me quedé y me voy a morir”.

Sin embargo, el guía lo encontró y finalmente lo ayudó a salir del mar. “Me agarró la mano, me pasó una cuerda y me comenzó a sacar. Llegué afuera sin aire. A ese hueón le debo la vida, le debo la vida“, concluyó.