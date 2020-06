¡Yamna Lobos dio a luz a su hija! Su pareja publicó la primera fotografía

Este sábado fue especial para la bailarina Yamna Lobos, ya que dio a luz a su hija Agustina.

El momento fue compartido en Instagram por su pareja, Rodrigo Ramírez: “Hoy recibo el mejor regalo del mundo para este día del Padre ❤️ Te vi nacer mi Agus.. experiencia que atesorare en mi corazón para toda la vida, te amo @yamnalobos 💏”.

Anteriormente la ex “Rojo” había compartido con sus seguidores fotos de su embarazo y se declaró feliz.

Fotito de algunos día atrás jjajaja.. Que me saca mi Ro💕. Quiero aprovechar de agradecer a todas y todos los que se dan el tiempo de escribir para darme consejos, saludos y buena onda! Todo el día webeo jajaajaj haciendo cosas, entre ejercicio, cocinando, aseo en fin y a veces no alcanzo a responder todo pero si los leo! tmb los del DM. Yo creo que mi Agus saldrá inquieta igual que los padres porq @rramirezmun “pirinola el constructor” no lo hace nada de mal😁jajajjajajja!”, escribió.