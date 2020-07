Más enamorada que nunca: Claudia Conserva le dedicó romántica canción a “Pollo” Valdivia por especial motivo

View this post on Instagram

Feliz cumpleaños @pollolibre66 🎤 Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos nos empieza a parecer Que pesan más los daños que los mismos años, al final Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia junto a mis amigos y mi voz Porque nada valgo porque nada tengo, si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón… #juanes