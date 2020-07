A través de Instagram, la actriz Delfina Guzmán reveló cuál fue uno de los momentos más dolorosos en su vida, en entrevista con Angélica Castro.

La actriz nacional explicó que “me quitaron la tuición de mis hijos a los 27 años. Mi familia consideró que yo no tenía dedos para el piano y le dieron la tuición al papá… me produce un poco de angustia, 6 o 7 años estuve sin los niños…“, reveló.

Además, detalló que “me contrató la Universidad de Concepción y venía todos los sábados y los domingos, estaba con ellos en el día y volvía en la noche porque tenía que estar el lunes en el ensayo….Qué pasó, cómo cedí, cómo no empecé a patalear…es lo único que me da vuelta, no haber peleado eso”.

Cuarentena

En la conversación Delfina también reveló cómo pasa sus días de confinamiento, en medio de la pandemia de Covid-19.

“Llevo tres meses encerrada… no me importa estar encerrada, lo que me importa es el aislamiento, no poder ver a mi familia, es lo peor que le puede pasar a un ser humano, es atroz, no ver a mi gente“, contó Guzmán.

A esto agregó: “Lo único que me tira para arriba es mi nieta (Rafaella)… despierto media bajoneada, me la muestran en la mañana por zoom, la veo y soy feliz”, aseguró.