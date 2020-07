La desgarradora publicación de Maly Jorquiera: “Después de que murió mi mamá de cáncer, se lo diagnosticaron a mi mejor amiga”

View this post on Instagram

Años después que murió mi mamá de Cáncer de mama se lo diagnostican a mi mejor mejor mejor la mejor amiga mía del mundo!! Mi @dokolazca Mejor amiga desde los 4 años, tenemos fotos que validan nuestra amistad tan prematura, bailando #sausauleru 🤣🤣🤣🤣🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️❤️❤️❤️❤️ Está foto debe ser su última quimio, día en el cual obvioooooo nos emborrachamos con cuática 🤣🤣🤣🤪🤪🤪🥴🥴🥴🥴 ( No lo recomiendo) y para bien o para mal, siempre nos reímos en las buenas y en las malas 🤦🏻‍♀️🤣🤦🏻‍♀️ Yo la cuide lo mejor que pude, nunca tan bien como me cuidaría ella, por que ella sí que es buena para querer y amar, nunca me ha dicho nada que me hiera, nunca me ha aconsejado de forma dolorosa, nunca, nunca, nunca, pensando distinto, me ha hecho daño! Yo la amo con mi vida! Después de todo esto que nos pasó, por que somos una, en las buenas y en las malas 💪🏻💪🏻👊🏻 después de todo este periplo, nos dicen que no puede ser Mamá o si, pero después de un largo tratamiento! Y acá estamos dos amigas y dos hijos maravillosos uno cada una! #fuerzachile #fuerzamundo #diostedaytequita #graciasxtantoigual #amistad #alinfinitoymasalla Foto: @wenafreire al cual le dimos el medio jugo y nos tuvo que acostar y cuidar a las dos #teamofreire #graciasportanto #cuantapacienciahijo #respect 👊🏻