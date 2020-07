“Casi se muere”: Álvaro Espinoza reveló aterrador momento que vivió en las grabaciones de “El señor de La Querencia”

“El señor de La Querencia“, teleserie transmitida por TVN durante abril y septiembre de 2008 protagonizada por Julio Milostich, Sigrid Alegría, Álvaro Rudolphy, Patricia López y Begoña Basauri, por nombrar algunos, fue un verdadero éxito de sintonía y que a la fecha sigue siendo tema de conversación.

Álvaro Espinoza, quien encarnó en la historia al abusado campesino Buenaventura, dialogó con el podcast “Impacto en el rostro” y reveló un aterrador momento que vivió en medio de las grabaciones de la escena donde José Luis Echeñique (Julio Milostich) lo mata de un disparo.

“Esa escena fue para mí muy particular, no solo dramáticamente, sino porque casualmente ese día llegaron mi mujer (la también actriz Catalina Olcay) y mi hija al set. Entonces estaba Milostich increpándome y me dispara. Ahí hubo un efecto muy bien hecho en donde salía sangre hacia adelante y atrás, entonces se veía realmente aterrador. Cuando dicen ‘corte’ yo veo ahí a mi hija, muy afectada. Obvio que casi se muere porque vio que mataron a su papá. Fue heavy. Estaba muy bien hecho“, dijo.

Bajo esa observación, el profesional también contó detalles de las minuciosas filmaciones de esa captura. “Lo más complicado era que empezamos a hacer la escena y cuando me iba muriendo, tenía a la Antonia Santa María y a la Paty López ahí encima, llorando desconsoladas. Y cortaban las escenas a cada rato y seguíamos. Yo me preguntaba ‘¿por qué no hacíamos la escena más rápido?"”, expresó.

Espinoza, además, sostuvo que hasta hoy le dan terror ese tipo de escenas. “Igual da nervios, pero si no diera nervios la verdad es que sería una mierda. Hasta el día de hoy es muy bonito ese nervio y el terror al hacer esas escenas“, cerró.