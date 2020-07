“Dejemos de normalizar comportamientos abusivos”: Chile Crece Contigo lamenta que Viñuela calificara de “niñería” su actuar

Siguen las repercusiones tras los hechos ocurridos el pasado jueves 16 de julio en el matinal “Mucho Gusto” de Mega cuando el animador José Miguel Viñuela cortó el pelo en vivo a un camarógrafo como parte de una “broma”.

Las críticas en redes sociales no demoraron en llegar y lapidaron al compañero de Diana Bolocco.

Tras la funa pública, el mismo animador pidió disculpas, indicando que fue una “niñería”.

“Pido perdón por mis actos. Pido perdón por un acto de niñería absolutamente, porque fue una niñería. Quiero dejarles en claro que jamás he tenido la más mínima intención de abuso poder, muy por el contrario no tengo ningún poder, ni me gustaría tenerlo. Una situación lamentable con consecuencias tristes”, dijo el viernes Viñuela.

Sin embargo, esto no fue del agrado del programa del Gobierno “Chile Crece Contigo”.

La institución que busca acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias, hizo sentir su malestar en su perfil de Twitter.

"Lamentamos que en estas disculpas se califique como una "niñería" una actitud q no es propia de niños(as). Para erradicar conductas de #Bullying se requiere q los adultos seamos modelos para los más pequeños y dejemos de normalizar comportamientos abusivos en cualquier edad @Mega", escribió el organismo.