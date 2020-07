El doloroso mensaje de Karol Cariola en sus redes sociales: “No puedo negar que aún me duele tu partida”

View this post on Instagram

Cada año, hay un día que se vuelve un verdadero loop; no puedo dejar de revivir cada momento de ese doloroso 20 de julio 2016. No puedo negar que aun me duele tu partida física papito mio, cuánto quisiera cerrar los ojos y pensar que es todo un mal sueño. Realmente pensé que nunca podría acostumbrarme a tu ausencia y así nomas ha sido, nose si algún día pueda decir que esta “superado”. La verdad es que lo que puedo decir hoy, después de 4 años, es que no pretendo acostumbrarme, ni aceptarlo… por eso me he refugiado espiritualmente en tu búsqueda, en seguir sintiéndote a mi lado, encontrándote en nosotros,tu familia que tanto amabas; encontrarte en las cosas simples, recordar tu sonrisa, tus bromas, tu alegría contagiosa y tus permanentes ganas de vivir, son las cosas que me quedan y me motivan a ratos en que las cosas se vuelven tan lúgubres e inciertas. Me siento tan, pero tan afortunada de que fueras mi papá y que junto a mi madre (tu Edu), nos entregaran a mis hermanos y a mi, todo el amor que un niño/a puede recibir. Estás vivo siempre en nosotros, cada vez que te convoco estás ahí!! Me fortaleces y me sostienes cuando tiendo a decaer. Cada acción tuya ha sido una gran enseñanza, incluso tu muerte y la valentía e hidalguía con la que enfrentaste tu enfermedad. Hago públicas estas palabras porque te mereces todos los homenajes y reconocimientos, quiero que todos sepan que eres el papá que cualquiera se querría. Y que tu ejemplo sirva para quienes son padres hoy, y así aprendan de las marcas que pueden dejar a un hijo o hija si ejercen su paternidad con responsabilidad y amor como tú lo hiciste. Te amo por siempre mi peladito!!! Extraño tus abrazos acogedores y sanadores. Pero tengo la certeza de que tu energía y amor trascienden a la vida y la muerte. Gracias por todo Richard Hernan Cariola Carrasco!!