“Me dio miedo”: Kathy Salosny recordó el “coqueteo” que tuvo con Luis Miguel en los ’90

Katherine Salosny conversó con el programa “Domingos Dominicales“ de los periodistas Felipe Bianchi y Mauricio Contreras, espacio en el cual recordó uno de los episodios más llamativos de su paso por la televisión: la vez que conoció a Luis Miguel a inicios de la década del ’90.

La ex animadora contó detalles del coqueteo que tuvo con el astro de la canción, quien era un invitado recurrente a los estelares televisivos. “Este hueón (sic) sacó a todos los guardias de encima cuando le grito en el backstage del “Siempre Lunes”. Lo entrevisté mucho rato; cuando se apagan las luces, me invitó al Sheraton (sic)“, dijo.

Bajo ese mismo punto, el ex rostro de TVN y Mega reveló que rechazó la propuesta del mexicano. “Uno no podía creer que me estaba invitando, pero me pasé la película bien rápida. Me dio miedo, la farándula, que esta figura me abordara o si me enamoraba“, expresó.