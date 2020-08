El potente mensaje de Tonka Tomicic en medio de la pandemia: “Que el trabajo vuelva con fuerza y confianza”

View this post on Instagram

Comparto el trabajo de un equipo espectacular! En estos tiempos donde fotógrafos maquilladoras Vestuaristas productoras caterings tantos están esperando un nuevo tiempo y la posibilidad de volver a trabajar, les envío mis respetos! Mi primer comercial lo hice a los 14 años, llegaba con uniforme 🙈 pero más allá de hacer memoria, agradecer a tantas personas que conocí y con las que aprendí, viajé, crecí. Que pronto la salud de Chile se reponga! Y el trabajo vuelva con fuerza y confianza. #foto 2015 ❤️🇨🇱🎥📸 📷 @simonpais 💄 @aledelsante 👗 @totaechenique