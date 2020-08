“¿Cómo alguien no se da cuenta que la está cagand…?”: Patricia Maldonado se va en picada contra Ernesto Belloni por polémico video en el Día del Niño

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado criticó duramente una de las últimas publicaciones que realizó Ernesto Belloni en sus redes sociales.

Cabe señalar que el humorista compartió un video para el Día del Niño, celebrado el pasado domingo, donde bromeó con este hecho y aludió a sus partes íntimas.

A raíz de esto que Maldonado y Catalina Pulido cuestionaron su actuar durante el programa, indicando que lo que hizo fue sumamente “vulgar”.

“Me pareció una grosería, de un mal chiste, de una vulgaridad, aprovechar un día inocente de los niños, subir un video (donde) está hablando de sus partes íntimas“, comenzó expresando Maldonado.

“Te juro que ni si quiera era gracioso. Solo que pienso lo siguiente, ¿cómo alguien no se da cuenta que la está cagando?, ¿cómo alguien no le va a decir que lo que hizo no es bueno?“, agregó la animadora.

“Hablar del niño mirándose para abajo… ya pasó (el programa de) Kike Morandé, ya pasó, ya no existe el programa”, fueron parte de sus declaraciones.

Revisa el video en cuestión acá: