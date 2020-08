“Ninguna madre quiere ver salir a su hijo esposado”: Patricia Maldonado se quiebra en vivo al hablar de Raquel Argandoña

La animadora Patricia Maldonado se quebró en vivo al hablar sobre la agresión que ejerció Hernán Calderón Argandoña en contra de su padre, el abogado Hernán Calderón.

En particular, la exrostro de Mega empatizó con Raquel Argandoña y aseguró que “a mí me parece que este tema es muy grave, ninguna madre que se aprecie quiere ver salir a su hijo esposado. Yo me muero“.

Asimismo, fue clara en expresar que “yo no estoy diciendo que lo que hizo ese chiquillo está bien, yo no estoy justificando ningún acto, pero me moriría”.

A esto agregó: “Me moriría diez veces de pena de ver a mi cabro en esas condiciones, no me gustaría, es una pena que esta familia haya terminado en estas condiciones”.

A pesar de esto, declaró de manera categórica que “yo no soy nadie para juzgar la crianza de ninguna familia”.