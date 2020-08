¿Qué pasó con la relación entre Raquel Argandoña y su hija Kel? La animadora reveló lo sucedido tras agresión de “Nano” contra su padre

Este miércoles, la animadora Raquel Argandoña entregó una extensa entrevista al matinal “Bienvenidos” de Canal 13, donde abordó lo sucedido con su hijo “Nano” Calderón, quien, recordemos, agredió a su padre con un cuchillo, tras lo cual quedó en prisión preventiva.

En este contexto, la conductora del matinal hizo un profundo mea culpa y también se refirió a la relación que mantiene con su hija, Raquel Calderón, tras lo sucedido con “Nano”.

Cabe recordar que la modelo se ha mostrado sumamente crítica ante el actuar de su hermano, e incluso ha dicho que él es un “delincuente”. No así Raquel Argandoña, quien entregó todo su apoyo al joven de 23 años, aunque no justificó su agresión.

Y fue a raíz de las declaraciones de “Kel”, que Argandoña fue consultada sobre la relación que mantiene con su hija.

Sobre esto, la animadora aseguró que “no la voy a criticar, soy madre de dos y los amo igual y tanto como apoyé a Kel en su juventud, también voy a apoyar a Hernán en esto. A los dos los amo y siempre voy a estar a su lado”.

Asimismo, expresó que “no voy a criticar, son impulsos que demuestran que ninguno de nosotros somos normales, que necesitamos ayuda“.

Por último, aseguró que “si la Kel está al lado de su padre, pedirle perdón, pensé que era la mejor mamá, pero perdóname”.

“Con ella no puedo hablar, ella no me habla desde que pasó esto, por eso yo sé que ella ve esto, pero cómo no te puedo ver hija (…) pedirle perdón por haberles fallado como padres”, reveló finalmente, aludiendo a que su relación se mantiene “quebrada”.