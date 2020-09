“¡Qué vivan los pezones!”: Paula Bolatti  impacta con foto sin censura y potente reflexión 

Paula Bolatti invitó a sus seguidores a no sexualizar el cuerpo de la mujer por medio de una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. En la imagen la modelo posa con una camiseta blanca a través de la que se notan sus pezones.

“Muchas veces que me tomo fotos la paso por una app para borrar la marca de mis pezones. Hoy a modo de experimento y reflexión decido no hacerlo, cuestionando lo que en algún momento de la historia (o prehistoria) esta sociedad decide sexualizarlo y que todavía sigue siendo tabú para muchos! 😯”, reflexionó la también ex chica reality en la descripción de la postal.

” Si te parece que está mal, si te parece sugerente o sexual eso pasa por Tú cabeza que creo está totalmente influenciada por una cultura y que todavía no te has preguntado ni siquiera por qué pasa esto. Así que te invito a la reflexión 🙂 #normalícemos“, cerró Paula.

La publicación superó los 17.700 Me Gusta y generó múltiples comentarios entre los internautas, quienes destacaron la reflexión de la modelo y cuestionaron la sexualización del cuerpo femenino.

“El cuerpo está para admirarlo. Sexualizarlo está bien cuando es entre dos, en la intimidad. Andar por la vida de ‘calentón’ es enfermizo”; “¿Tenemos pezones y qué? Muy bien dicho, no nos podemos hacer cargo de lo que pasa por la cabeza de cada persona. ¡QUÉ VIVAN LOS PEZONES!”; “¡Qué vivan los pezones siempre! Si se notan es porque los tenemos💪 nada que ocultar bella💕”; “Si se te ven los pezones es porque tienes, ¡no más sexualización! 👏🏽👏🏽👏🏽” y “justo y necesario. ¡Normalizar lo natural es amor!”, fue parte de lo que escribieron.

Revisa la publicación a continuación: