“Una pobreza humana enorme”: actriz María Gracia Omegna criticó con todo a Patricia Maldonado y recordó dichos transfóbicos contra Daniela Vega

Hace algunos meses, en el programa “Las Indomables” que se transmite vía YouTube, Patricia Maldonado protagonizó una fuerte polémica tras sus dichos sobre la actriz Daniela Vega.

“La señorita Vega, aunque tenga documentación de mujer, es hombre. Lo que estoy diciendo en este instante es totalmente verídico. (Daniela Vega) nunca va a poder parir, nunca se va a embarazar, nunca va le va a poder dar de mamar a un niño porque es hombre y tiene próstata, le guste o no le guste“, sostuvo en dicha oportunidad.

Las palabras de la ex “Mucho Gusto” repercutieron fuertemente, a tal punto que varias actrices, actores y otras personalidades del espectáculo respaldaron a la protagonista de “Una mujer fantástica”.

Si bien pasó tiempo de esa controversia, María Gracia Omegna la recordó en conversación con el podcast “Reyes del Drama”, transmitido por YouTube y Spotify,

“Las demandas por una educación de calidad se vuelven cada vez más necesarias todavía, porque hay un nivel de ignorancia e intolerancia muy profundo y arraigado. No merece ni siquiera que gaste mi tiempo, como que siento que es una técnica también para tener publicidad. Me parece que no tiene sentido, una falta de respeto. Habla de una pobreza humana enorme que para qué perder el tiempo“, afirmó.