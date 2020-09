“¡Dejen de buscarme parejas!”: Camila Recabarren emitió un duro descargo en sus redes sociales

Un duro descargo fue el que realizó la modelo Camila Recabarren a través de sus redes sociales, y específicamente en su cuenta de Instagram, donde ostenta más de dos millones de seguidores.

La exchica reality compartió un extenso mensaje -mediante una historia en la red social- donde les pide a sus seguidores que el dejen de “buscar pareja”, puesto que ella está bien sola.

“Dejen de buscarme parejas… parejas ni piernas. No todos los que se me acercan o comparten conmigo son algo mío, piches, no nos pongamos giles“, comenzó expresando Camila.

A esto añadió: “No todo va para allá miércale… tengo temas que me llegan más que hoy, una relación como mi hija, mi entorno, mis animales, mi familia y amigos“, sostuvo finalmente.

