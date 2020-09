Hija de “Chino” Ríos quiere ser productora musical y ya estaría trabajando con un artista: “Tengo facilidad”

La hija de Marcelo Ríos y Giuliana sotela, Constanza Ríos, tiene pocas o nulas dudas sobre a qué quiere dedicarse en su futuro, pues ya se encontraría estudiando y trabajando para lograr su meta.

La joven de 19 años, que frecuentemente daba que hablar con sus publicaciones en las redes sociales, entró a estudiar Marketing con mención en producción musical, ya que busca desarrollar su carrera en este último apartado.

“Siempre me ha dicho que hay que hacer lo que uno quiere en la vida, y no lo que te obligan a hacer“, partió señalando la joven en una entrevista con LUN.

En este sentido la joven señaló que su vocación se encuentra en ayudar a artistas como productora musical, ayudándolos y asesorándolos para que logren el triunfo.

“Siempre tuve una facilidad a la hora de la música, fueran contactos, lugares, siempre terminaba en algo que tuviera que ver con eso (…) Obviamente será difícil, hay que tener ojo para encontrar cantantes, pero tengo facilidad“, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Trabajando en un nuevo proyecto. Muy emocionada! Ya casi 🪐🔥 Una publicación compartida por Constanza Rios Sotela (@conitarios) el 12 de Sep de 2020 a las 5:10 PDT



La confirmación de este anhelo se ve concretada en que ya estaría trabajando con su primer cliente, un trapero llamado Aviel, en donde Constanza protagonizará el video que se estrenará el próximo 15 de octubre.

Sobre este detalló: “La canción no es de mi vida, pero para darle el contexto y una historia al video, decidimos hacer un poquito parte de mi historia. Hay partes de mi pasado donde incluso buscamos dobles para mi mamá y para mi papá cuando estaban más jóvenes. En las tomas salen ellos con un niñita que soy yo”.

Por otro lado señaló que este tema fue conversado tanto con su padre como su madre, ya que es abrir una puerta a su vida privada, lo cual siempre cuidó. “Estuvieron de acuerdo. Aunque estén lejos (viven en Miami), me han apoyado y ahí les estoy contando poquito a poquito los avances del trabajo. Mi mamá también me apoya mucho, me ha ayudado con todos los detalles de la producción”.