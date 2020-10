“Si quieres criticar hazlo, pero con la verdad”: María Luisa Godoy respondió a seguidora que la interpeló por pre y postnatal

La animadora María Luisa Godoy dio a luz a su cuarto hijo hace unas semanas y a pesar de recibir mayoritariamente ánimo y buenas vibras, también hubo críticas por lo “expuesto” de su embarazo pues se veía constantemente en televisión.

Recordemos que además, la conductora del “Buenos días a todos” de TVN dio positivo por coronavirus en pleno embarazo.

Y esta vez, las críticas no cesaron y se vieron reflejadas en los comentarios de un video que compartió esta semana donde se ve el nuevo set televisivo del matinal.

Todo comenzó cuando una seguidora le escribió: “Muy bien! Defendamos el post natal por el que tantas mujeres hemos luchado!!”.

Esto, ya que la animadora aparece desde su casa, mientras sus compañeros en el estudio. Ante ese comentario, María Luisa respondió: “Aquí no hay que defenderlo x que me lo estoy tomando! Es un saludo”.

Sin embargo, otra seguidora fue la que intervino con un ácido comentario: “No se nota🙄🙄Ni siquiera te tomaste el prenatal, tuviste a tu hijo( que bueno) pasaron 2 días tuviste tu hijo y sigues apareciendo, es cansador verte de verdad”.

Sus palabras fueron contestadas por el rostro de TVN: “Si quieres criticar hazlo, pero con la verdad x que me tomé todo el prenatal”.

Tras ello, la usuaria dejó de seguirla, pero otras seguidoras le dieron el apoyo a Godoy: “Mari no sacas nada con hablarle a gente así! Un besito 😘”, “Que pena que mujeres critiquen a otras mujeres”, “Entonces si te cansa verla, no te canses simple no la veas, simple, vive tu vida tranquila”.

“No te preocupes, ya dejé de seguirla”, respondió la aludida.