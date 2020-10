Belén Soto realizó importante reflexión sobre la comparación entre mujeres: “Empaticemos entre nosotras mismas”

La actriz e influencer Belén Soto a través de su cuenta de Instagram constantemente ha compartido mensajes positivos sobre el amor propio, lo cual se ha visto intensificado tras la publicación de su primer libro.

En este sentido la joven compartió una nueva postal para reflexionar sobre una comparación que se da entre mujeres: la competencia y las comparaciones.

“Una de las cosas más lindas que he descubierto en este viaje de amor propio, es que para convertirme en la mujer que quería, debía y tenía la responsabilidad de ver que la mujer de al lado no era mi rival, no era mi enemiga, no era mi competencia, sino que mi apoyo y mi red de proyección, por lo tanto: mi amiga y compañera”, relató.

