El intenso encuentro virtual de Shakira y el príncipe William: Una pregunta avergonzó a la cantante 

Shakira y el príncipe William tuvieron un intenso encuentro virtual. La cantante se sonrojó ante una inesperada pregunta del miembro de la realeza británica en medio de una reunión sobre el cambio climático.

La instancia se desarrolló en torno al premio Earthshot, iniciativa creada por el príncipe que pretende destacar a las voces más prestigiosas dedicas al cuidado del medio ambiente a nivel global.

En la reunión, la cantante invitó al príncipe a Colombia: “Es un país muy lindo, con una gran diversidad medioambiental, un país que tiene muchos retos por delante, pero su gente es increíble. Es uno de los países con más biodiversidad del mundo y tenemos mucho trabajo por realizar allá”, indicó.

La distendida conversación continuó, tanto que William recordó un momento que avergüenza a la colombiana: “Shakira, mi equipo me mostró un video tuyo en el que estabas haciendo ¿Skate?”, reveló.

Al escuchar lo anterior la cantante comenzó a reír de forma nerviosa y se sonrojó, “No puedo creer que lo hayas visto“, respondió.

Posteriormente, Shakira explicó el comentado registro: “Yo intenté que mis hijos hicieran skate, así que los lleve a una tienda de skates y no les gustó demasiado, pero a mí sí. Y ahora no puedo bajarme de mi ‘board’, me encanta, me la paso muy bien”, reconoció.

A lo anterior, el príncipe contestó: “Es bonito que hayas encontrado algo que realmente te guste, una nueva pasión. Esto es lo bonito de la vida, aprender nuevas cosas cada día“.

Revisa la reunión a continuación: