“Jamás he justificado un destrozo”: Millaray Viera “frena” a Leandro Penna y desmiente sus declaraciones de manera categórica

Hace algún tiempo, el exchico reality Leandro Penna hizo noticia al publicar un video criticando las manifestaciones llevadas a cabo en nuestro país en Plaza Baquedano.

El video fue criticado por muchos famosos, entre ellos, por la animadora Millaray Viera, quien respondió a las declaraciones de Leandro, indicando que no “tiene idea” de lo que sucede en el país.

Ante esto, el argentino no tardó en reaccionar y lo hizo en el programa “Las Indomables” de Patricia Maldonado y Catalina Pulido, donde emplazó a la conductora de televisión.

“Con Millaray la verdad es que me llama muchísimo la atención, porque ella no vive en Recoleta. En Recoleta yo paso todos los días y veo la diferencia con La Dehesa, Chicureo, Vitacura, ella no vive en Recoleta“, dijo Leandro en el programa.

Asimismo, señaló: “¿Cómo vos Millaray puedes apoyar a que estén rompiendo toda la ciudad?, ¿a que estén rompiendo puestos de trabajo?”.

Respuesta de la animadora

Ante esto, la conductora de Chilevisión no dudó en responder ante el emplazamiento de Leandro, y lo hizo mediante su cuenta de Twitter.

En la red social, la animadora indicó: “Dónde dije yo q apoyaba los destrozos? Que manera irresponsable de manipular. JAMÁS voy a estar a favor de aquello, como jamás voy a estar de acuerdo con que se trate de comunista al q se exprese y sea invitado a irse de su propio país. Eso de izquierdas y derechas está obsoleto“.

Asimismo, señaló que “generalmente no respondo, pero esta vez no me puedo callar, porque es tremenda calumnia. Jamás he justificado un destrozo. Si defenderé siempre el que la gente que tiene una vida de miseria se exprese. Esa gente no quiere ‘un país comunista’, quiere dignidad“.