Raquel Argandoña descarta de manera rotunda ser alcaldesa de Viña del Mar: “Quiero disfrutar los pocos años que me quedan”

En una nueva emisión del programa “Bienvenidos”, la animadora Raquel Argandoña descartó de manera rotunda el ser candidata a la alcaldía de Viña del Mar.

Esto, luego de que en el capítulo anterior del matinal, surgieran diversos rumores con respecto a su postulación al cargo, lo que también influyó en que apareciera en diversas portadas de los periódicos nacionales.

Tras esto y ante las consultas de Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos, la animadora explicó que “no, nada que ver, lo que pasa es que ayer me mandaron a hacer el móvil a Valparaíso, la gente es sumamente cariñosa (…) y alguien dijo ‘fíjate que la quieren’, y en eso alguien dijo ‘¿por qué no se presenta a alcaldesa de Viña?"”, contó.

En este sentido, explicó las razones de por qué no aceptaría este desafío: “No, yo la política la dejé de lado. Quiero disfrutar los pocos años que me quedan lo mejor posible, nada más“, sostuvo la animadora.