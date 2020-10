FOTO | Natalia Duco sorprendió al mostrar su avanzado embarazo: compartió potente reflexión

La deportista olímpica nacional Natalia Duco sorprendió a sus seguidores de redes sociales al mostrar su avanzado embarazo.

Cabe recordar que la atleta chilena anunció que se encontraba a la espera de su primer hijo, luego de ganar el programa “MasterChef Celebrity” de Canal 13.

Tras esto, Duco evidenció cuánto ha crecido su pancita a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía realizando su pasión: el lanzamiento de peso.

Junto a la imagen, Natalia realizó una potente reflexión sobre la vocación de cada uno y el camino para encontrarla: “Cada vez que me paro en el foso de bala mi alma se calma, es como que encontrara un espacio en la tierra donde todo está bien, dónde se encuentra a sí misma, donde puede ser y fluir, expresarse y ser libre. Hay actividades que realizamos que nos hacen sentir nosotros mismo, que nos hacen sentirnos vivos y presentes”, comenzó expresando.

Tras esto, reconoció que “encontrar la vocación no es un camino fácil y menos asegurado, encontrar ese lugar, tú lugar y momento muchas veces se ve nublado por expectativas ajenas, no propias e impuestas por la sociedad, por la familia, por el entorno”.

Según Duco, “a veces uno sabe lo quiere pero otras no, por lo mismo, nunca, pero nunca hagas algo que no te haga sentido, algo que no nazca de ti. Reconoce cuando tus sueños y metas no son tuyos y son de otro. No te hagas cargo de frustraciones ajenas, de mochilas de otro que no pudo cargar”, señaló.

Finalmente declaró que “me he dado cuenta que la mayoría de las veces en las que uno está confundido con lo que quiere tiene que ver con saber diferenciar lo propio de lo ajeno. Saber diferenciar quién soy yo, cómo soy y que quiero es un tremendo desafío personal. Por lo mismo, lograrlo te asegura estar alineado contigo mismo, ir en la dirección correcta hacia tu realización como persona única y especial“, fueron parte de sus palabras.



Revisa la publicación acá: