¡Confirmado! The Weeknd será el artista que se presentará en el medio tiempo del Superbowl 2021

The Weeknd continúa escalando en su carrera. Además de ser uno de los artistas con más reproducciones en las redes sociales, recientemente fue confirmado como el rostro estelar que será parte del show de medio tiempo para el Superbowl 2021.

Fue la propia National Football League (NFL) la que en la mañana de este jueves confirmó la noticia en sus cuentas oficiales: “El show de medio tiempo que transmitirá CBS con The Weeknd de seguro será nada menos que trascendental”, informaron.

El evento tiene fecha para el 7 de febrero del próximo año. Aún resta conocer a los equipos finalistas, puesto que la competencia aún sigue en curso.

El artista canadiense tendrá la misión de superar el show de Jennifer López junto a Shakira, el que además contó con la presencia de Bad Bunny y J Balvin.

The #PepsiHalftime Show on @CBS featuring @theweeknd is sure to be nothing short of transcendent 🙌 @Pepsi @rocnation #SBLV pic.twitter.com/EkG3eGaHRO

— NFL (@NFL) November 12, 2020