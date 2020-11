Carla Pardo y su mea culpa por declaraciones de jugadores de La Roja: “Aprendida la lección”

Fue el año 2017 donde Carla Pardo, esposa del arquero Claudio Bravo, lanzó unos dichos que provocó la ruptura entre los jugadores.

“Yo sé que la mayoría se pelaron el cu**, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando. Porque ahora es un país entero el (que) llora. Aquí te esperamos con los brazos abiertos mi capitán”, fue parte de lo que expresó en la oportunidad.

Ahora, en una entrevista con LUN, se refirió al pasado episodio, realizando un mea culpa. “Nunca más escribo, de los errores se aprende. Está aprendida la lección, así es que tranqui. No sé si era mentira o no, pero no me correspondía a mí haberlo hablado“, partió señalando.

Luego continuó: “No debí haber hablado nada esa vez, ya está y como les digo, la lección está más que aprendida. Es un tema más que superado”.

En este contexto expresó: “Cuando uno tiene rabia, pena y pasan cosas personales, pucha, decimos cosas sin pensar y debí haberlo pensando un poco más. Y no haberlo escrito porque si iba a perjudicar a Claudio no debí haber escrito nada. Ya está hecho y nada. A dar vuelta la página porque ha pasado bastante tiempo como para seguir con el temita”.