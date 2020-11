“¡Qué mierda! nadie te puede juzgar”: Marcela Vacarezza respalda a Iván Núñez tras confirmación de rumores sobre su nuevo hijo que viene en camino

Hace algunos días, el periodista chileno Iván Núñez contó su versión sobre el conflicto familiar que está viviendo, luego de que se destapara su separación con Marlene de la Fuente y su nueva relación con una mujer extranjera, con quien tendrá un hijo.

En su cuenta de Instagram, el comunicador expresó que “quizá lo que más se ha repetido es que no pago la pensión de alimentos de mis hijos. Puedo afirmar categóricamente que he cumplido íntegramente con la pensión fijada por el tribunal. Y no sólo eso: los gastos que pago mensualmente (porque es mi deber de padre) son prácticamente el 300% de lo fijado por el tribunal. Tengo todos los documentos para comprobarlo”.

En este sentido, aclaró que “llevo separado un año y tres meses. Por cierto que he cometido errores. Y muchos. Los he asumido y lo seguiré haciendo. Las separaciones son dolorosas, especialmente cuando hay niños. Pero no tienen por qué derivar en una guerra sucia. Me duele enormemente haber fracasado y causarle sufrimiento a quienes más amo en la vida que son mis hijos”.

Sobre su nueva relación, Núñez indicó que “se ha afirmado que llevé a mi actual pareja ‘el verano del año pasado’ al sur. Eso no es así. Fuimos este verano, meses después de separarme. Es cierto que estoy en pareja y que vamos a tener un hijo. También es verdad que es extranjera y que ha sido un apoyo invaluable y un refugio en estos momentos duros… Sin embargo a la fecha señalada ella ni siquiera conocía Chile. Están los registros de ingreso en la Policía Internacional”.

“Se ha intentado disfrazar un recurso de protección presentado por mi abogado como un intento de censura. Eso claramente no es mi objetivo. Lo que sí he pedido explícitamente es que se deje de hablar de mis hijos menores de edad, que no se publiquen imágenes de reuniones privadas con especialistas del área de la salud, y que se borren o corrijan las mentiras descritas anteriormente”, complementó.

Finalmente aseguró que “me querellaré y presentaré una demanda civil. Si alguien quiere hablar de mi puede seguir haciéndolo, pero a mis hijos los deben dejar tranquilos. A mi pareja embarazada la deben dejar tranquila. Ellos no son culpables de mis yerros. Estar en un trabajo público no me impide defenderme con las herramientas jurídicas”.

Rotundo apoyo

Ante las palabras de Núñez, el periodista recibió un rotundo apoyo de parte de sus seguidores, y también de personas famosas en el mundo del espectáculo.

Una de ellas fue Marcela Vacarezza, quien emitió un categórico mensaje respaldando al profesional: “¡Qué mierda! Nadie puede juzgar ni entrometerse. Un abrazo“, declaró la animadora.

Por su parte, la periodista Mariela Sotomayor expresó un extenso mensaje, donde declaró: “Querido Iván, lamentablemente esta aclaración suya obedece a un mal llamado periodismo sin rol investigativo, un afán de lograr llamar la atención en base a falsedades (…) yo que te conozco puedo dar fe de tu integridad y caballerosidad un abrazo grande y mil bendiciones para ese bebé que viene en camino❤️”.

Finalmente, el animador Ignacio Gutiérrez manifestó: “Abrazossssssssss mi querido @ivannunezperiodistaoficial”.

Revisa acá la publicación: