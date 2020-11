“Me siento una JLO de barrio”: La Rancherita viajó a Miami para realizar colaboración con popular cantante 

Carolina Molina, conocida como “Rancherita” reveló que llegó hace varios días a Miami para concretar proyectos musicales. Además, la cantante reveló que en la ciudad realizará una colaboración con un popular intérprete.

Es necesario destacar que Molina reside en México desde el año 2013, sin embargo estuvo desde diciembre en Chile por trabajo y para compartir con su familia.

“Llegué a Chile (…) para un gira de verano y tenía eventos hasta abril. Y bueno, llegó la pandemia. Me quedé en la casa de mi representante y en la de mi abuela”, señaló en una entrevista a Las Últimas Noticias.

En relación a su actual estadía en Miami dijo: “Me siento una JLO de barrio, aunque me han devorado los mosquitos porque no tengo costumbre de echarme repelente. Estoy llena de picaduras”.

Según indicó le quedan ocho días en la ciudad estadounidense, periodo donde grabará en estudios y con ingenieros en entornos naturales.

“Acá hay lugares como Wynwood Walls (lugar de murales urbanos) donde han grabado videos Daddy Yankee, Nicky Jam y Luis Fonsi”, dijo la cantante”, comentó.

Finalmente la “Rancherita” indicó que planea realizar una colaboración con un recordado intérprete nacional: “Aproveché de juntarme con Douglas en su casa, que no nos conocíamos en persona, así que vamos a aprovechar de grabar una colaboración“, reveló.

“Aproveché de juntarme con Douglas en su casa, que no nos conocíamos en persona, así que vamos a aprovechar de grabar una colaboración”.