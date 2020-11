VIDEO | Así fue el romántico aniversario de matrimonio de Pampita y Roberto García

Ya ha pasado un año desde que la trasandina Pampita contrajo matrimonio con el empresario Roberto García Moritan, aniversario que celebraron con una romántica cita.

En este sentido la pareja protagonizó una romántica cita a la luz de las velas, lo cual fue evidenciado por el Instagram de ambos.

En el hotel se ve cómo, en un camino de velas, cenaron en una mesa rodeada de más velas que tenían una forma de corazón.

Pampita, a través de Instagram, redactó: “¡Feliz aniversario mi amor @robergmoritan! No alcanzan las palabras para describir y agradecer todo lo que me das. Cada día de este año me hiciste sentir tan amada. ¡Qué hombre más maravilloso me mandó Dios! Te amo con mi alma entera“.

Aquí puedes ver la publicación que compartió la modelo: