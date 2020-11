Antonia Bosman sorprendió en las redes con radical cambio de look, previo al estreno de su nuevo single

La actriz nacional Antonia Bosman, de 24 años, sacó aplausos en las redes tras enseñar su nuevo look, dejando atrás su clásico tono de cabello.

Ahora, la intérprete de “Julieta Miller” sorprendió con un tono bicolor rubio-castaño, el cual va de la mano con su nuevo tema musical “Pa’ Nadie”, que será estrenado esta noche.

“New song. New look. Jueves 26/11. 23.30 horas. Lanzamiento «PA’ NADIE» por Youtube. Ya no queda nadaaaaa“, redactó en la publicación que compartió.

Sus seguidores, por otro lado, aplaudieron su cambio de look, señalando que le quedaba muy bien.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: