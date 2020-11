El sensual destape de “Kel” Calderón tras reflexionar sobre el 2020: “Ser vulnerable no me hace débil”

La modelo Raquel Calderón reflexionó sobre cómo ha sido este año 2020 para ella, en medio del complejo momento familiar que enfrenta, luego de que su hermano hiriera a su padre con un cuchillo tras una discusión.

En su cuenta de Instagram, la egresada de Derecho se sinceró y expresó que “este 2020 me enseñó que ser vulnerable, no me hace débil“.

Junto a esto señaló que “a veces, aflorar sentimientos que parecían congelados, romper la burbuja que habitamos, es absolutamente necesario para poder desarrollarnos como personas completas“.

“Esta es una de las cosas que aprendí esta cuarentena y lo más importante; no estar bien, también está bien, eso es símbolo de fuerza“, dijo la modelo, junto a una postal donde aparece realizando un sensual destape.

